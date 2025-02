BBB 25: Camilla especula eliminação de apenas um integrante das duplas

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Enquanto se preparam para a formação do próximo Paredão no BBB 25 (Globo), Camilla cogita o fim das duplas.

O que aconteceu

A trancista acredita que possa acontecer a eliminação de apenas um dos integrantes das duplas. "Gente, sabe o que eu estou pensando aqui na minha cabeça? Quando chegar na fase de separar as duplas e um da dupla sair. Porque, quando a dupla começar a ir para o Paredão separado, alguém da dupla vai sair", declarou.

Giovanna opina: "É meio desesperador, eu acho, né?". Thamiris concorda: "Quero nem pensar".

O que as sisters não sabem é que a dinâmica em pares chega ao fim neste Paredão. Quatro brothers vão para a berlinda neste domingo (2). O mais votado realmente deixará a casa, enquanto a dupla do eliminado vai para o quarto secreto e volta imune.