Camilla critica Aline e Vinícius no BBB 25: 'Saboneteira do c*ralho'

Camilla conversou com Thamiris, Gracyanne e Giovanna no BBB 25 (Globo) e criticou a escolha de Aline e Vinícius, os Anjos da semana, para o almoço especial.

O que aconteceu

Aline e Vinícius escolheram Mateus e Vitória Strada como uma das duplas para o Almoço do Anjo. No sábado (1), após vencerem a prova, os Anjos colocaram Mateus e Vitória no Castigo do Monstro.

Camila afirmou que Aline e Vinícius sempre pedem desculpas por suas escolhas: "Que saco! O tempo todo isso! Uma saboneteira do c*ralho! Já estou ficando estressada! Vamos acordar, gente!"

Giovanna concordou com a trancista: "Qual a lógica de levar o Monstro para o Almoço do Anjo?"

A realidade é que aqui todo mundo está com medo de se posicionar. Todo mundo está com medo de tomar voto. Camilla

Thamiris completou: "E sabe o que vai acontecer? O discurso do Tadeu vai ser de novo um tapa na cara."

