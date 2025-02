BBB 25: Aline e Vinícius se emocionam com Presente do Anjo

Aline e Vinícius se emocionaram no BBB 25 (Globo) ao receberem o Presente do Anjo na tarde domingo (2).

O que aconteceu

Aline e Vinícius, os Anjos da semana, convidaram as duplas Delma e Guilherme e Mateus e Vitória para o Almoço do Anjo. Eles não seguraram as lágrimas com os vídeos dos familiares e amigos.

Emocionada, Aline contou que o pai a incentivou a ir para o BBB, mas ficou angustiado pela decisão: "Ele disse: 'Minha filha, eu confio em você'. Ele sempre fala isso, em tudo na minha vida."

Vinícius contou que o pai não lidou bem de imediato com sua entrada no reality: "Ele disse que o mundo é mundo instável. Tinha medo do meu sofrimento."

No último dia, em uma ligação, ele falou: "Voa, meu passarinho". Me deu coragem, foi a coisa mais difícil da boca dele, com medo de que o mundo fosse muito cruel comigo. Vinícius

