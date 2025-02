BBB 25: Aline faz proposta a Diogo ao ver ator indo tomar banho

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Enquanto se preparam para a formação do próximo Paredão do BBB 25 (Globo), Aline faz proposta a Diogo.

O que aconteceu

A policial militar está na sala conversando com Thamiris, quando o ator diz que vai tomar um banho para "ficar cheiroso". "Posso tomar banho com você?", pergunta a sister.

Diogo não responde e segue em direção ao banheiro. "Rapaz, me deixou no ar, foi?", disparou Aline, rindo. Ao ouvir o comentário, o ator dá uma gargalhada e volta para a sala.

Eu não falei nada... Só falei: 'Aline...'. Você quer vir? Se quiser vir... , propõe Diogo.

A sister, no entanto, diz que vai tomar banho só depois.