Cadeado na cara e apagão: Anitta enfrenta maré de azar em shows no Brasil

Anitta se irritou neste sábado (1º) e jogou vários microfones no chão durante um show em Belo Horizonte. Esse, porém, não foi o único problema enfrentado pela cantora nas últimas semanas. Desde o início do ano, Anitta já enfrentou vários perrengues.

Os perrengues de Anitta

No Maranhão, no dia 11 de janeiro, um fã invadiu o palco e foi expulso pela cantora. "Você não foi convidado", reclamou, enquanto um segurança tirava o rapaz do palco. "Não subam no meu palco se eu não chamar. Eu acho uma falta de educação tão grande, um egoísmo com as outras pessoas", desabafou ela nas redes sociais. Pouco antes, em um show no dia 1º, Anitta já havia passado pelo mesmo problema de ter seu palco invadido. Na ocasião, ela se assustou.

Anitta expulsa fã que invadiu palco pic.twitter.com/TfprELORGw ? perrenguematogrosso (@perrenguemt) January 13, 2025

Em Ribeirão Preto (SP), um temporal fez com que o local do show ficasse sem energia. Ela precisou interromper a apresentação, que já havia começado com atraso, mais de uma vez. O episódio ocorreu no dia 26 de janeiro.

SENTI O ÓDIO DELA DAQUI! Momento em que falta energia no meio do show da Anitta em Ribeirão Preto: "Não demite ninguém não", gritou uma fã. pic.twitter.com/rzuv59nzBw ? FOFOQUEI (@FOFOQUEl) January 28, 2025

No Planeta Atlântida, em Xangri-lá (RS), a cantora foi atingida no rosto por um cadeado. Durante a apresentação de "Double Team", a cantora foi acertada no rosto pelo objeto que estava preso em uma grade. O cadeado atingiu a cantora depois que um dançarino deu um tapa no alambrado em meio à coreografia.

Bailarino bate cadeado no olho de Anitta durante apresentação no Planeta Atlântida. pic.twitter.com/aKDrLSiQL3 ? poponze (@poponze) February 1, 2025

Em Belo Horizonte, Anitta jogou o microfone no chão três vezes após enfrentar problemas técnicos. A voz da cantora não saía nos alto-falantes quando ela tentava cantar.

Anitta tem feito uma série de apresentações de pré-Carnaval desde 11 de janeiro. Ao todo, serão 12 shows dos Ensaios da Anitta, finalizando em São Paulo, no dia 22 de fevereiro. Em seguida, a artista se apresenta com o Bloco da Anitta em Salvador (28/2) e Rio de Janeiro (8/3).