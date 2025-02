Anitta explica ausência no Grammy: 'Teria de acabar com minhas férias'

Indicada ao Grammy na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino, Anitta explicou por que não comparecerá ao evento que acontece na noite deste domingo (2).

O que aconteceu

Anitta disse que não foi à 67ª edição do Grammy Awards deste domingo porque teria de acabar com suas férias. "Para estar lá presente [no Grammy], eu teria de remarcar esses shows desse fim de semana, e aí eu teria de acabar com umas férias minhas. É que eu acho que, como muitos anos da minha vida eu não dei prioridade à minha vida pessoal, a férias, a descanso, hoje em dia tem sido a prioridade", disse em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo.

A cantora se apresenta neste domingo em Jaguariúna (São Paulo), onde concedeu a entrevista. Ela já havia revelado em dezembro que não compareceria à premiação devido à agenda da sua turnê pré-Carnaval, Ensaios da Anitta.

Em relação a ser indicada ao prêmio, ela disse se sentir "honrada". " A gente pode comemorar daqui também, caso ganhe. Comemoramos a indicação maravilhosamente também. O quer rolar, rolou."

Anitta concorre na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino com o álbum "Funk Generation". Ela disputa com Luis Fonsi, Kany Garcia, Shakira e Kali Uchis.