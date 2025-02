Aline e Vinícius imunizam Guilherme e Joselma no 3º Paredão do BBB 25

Vencedores da terceira Prova do Anjo do BBB 25 (Globo), Aline, 32, e Vinícius, 28, escolheram neste domingo (2) a dupla a quem dariam imunidade na formação do Paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A dupla de amigos optou por imunizar Guilherme, 27, e Joselma, 54. Eles comunicaram a decisão logo no início da reunião de formação do Paredão. "Não podemos fugir da responsabilidade de escolher. Nesse momento, fica muito claro quem são as prioridades. [Por isso] escolhemos eles", justificou Aline.

Aline e Vinícius venceram a Prova do Anjo no último sábado (1º). Realizaram a dinâmica mais rapidamente que os concorrentes, em apenas 1 minuto e 27 segundos. O segundo lugar ficou com Daniele e Diego Hypolito (1m58) e a terceira posição com Guilherme e Joselma (2m16).

Eles escolheram as duplas Mateus e Vitória Strada, Joselma e Guilherme para o Almoço do Anjo. Paradoxalmente, também selecionaram Mateus e Vitória para o Castigo do Monstro.