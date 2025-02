Beijo com chupão, Demi Moore, tapa-sexo e 'não subia': a semana +18 no BBB

Mais uma semana chegou ao fim no BBB 25 (Globo). Além da saída de Edilberto e Raissa e do fim da eliminação em duplas (que eles ainda não sabem na casa), os brothers e sisters conversaram assuntos "para maiores".

Splash selecionou os principais momentos +18 da terceira semana:

Beijo de novela?

Antes de trocarem beijos após o terceiro Show de Quarta, Aline e Diogo continuaram seu flerte na madrugada de terça-feira (28). Deitados e abraçados, a policial baiana e o ator Diogo Almeida tiveram uma conversa divertida sobre beijos de novela. Aline surpreendeu ao fazer uma pergunta curiosa: "Esse negócio de beijo de novela existe mesmo?". Diogo confirmou com naturalidade. "Existe. Claro."

Aline aproveitou o clima para um pedido inusitado. "Depois você me ensina. Para eu ver se é técnica mesmo". Sem hesitar, Diogo respondeu com bom humor. "Vou te ensinar", prometeu o brother.

Beijo com chupão

Os brothers não resistiram após o Show de Quarta, na madrugada de quinta-feira (30). O beijo aconteceu durante o after preparado para os participantes após o Show de Quarta, que contou com a apresentação de Rodriguinho.

Os dois flertaram nos primeiros momentos do after, mas se seguraram por um tempo. Eles se beijaram depois de algumas músicas, ao som de "Cobaia", de Lauana Prado, Maiara e Maraisa. Diogo elogiou a sister momentos depois. "Beijo bom, guria." Aline riu e retribuiu. "Você achou?". A conversa não parou por aí. "Eu te mordo. Eu gosto de morder.", comentou o ator. "Não morde não que eu fico louca."

Os dois voltaram a se beijar em outras músicas nos minutos seguintes. "Eu adoro chupar a sua boca, eu chupei tudo.", disparou o brother. A policial respondeu. "Misericórdia. Mãe sai da sala por um tempo."

'Não subia'

Diego Hypólito e Vitória Strada conversam em festa Imagem: Reprodução/Globoplay

Durante um brinde descontraído com Vitória, Diego Hypolito surpreendeu ao fazer uma revelação pessoal na madrugada de quinta-feira (30). O ginasta contou que antes de entrar para o BBB 25, enfrentou um quadro de disfunção erétil devido ao nervosismo.

Vitória propôs um brinde ao colega na festinha que sucedeu o "Show de Quarta". "Ao melhor ano das nossas vidas! Todo mundo olha no olho pra não ficar sem transar!", brincou a atriz. Diego não perdeu a deixa e respondeu com bom humor. "Ah, não. Isso eu preciso quando eu sair daqui imediatamente".

O ginasta revelou ter tido problemas com sexo. "Gente, eu tava tão nervoso antes do programa que nada aconteceu por muito tempo. Eu entrei pensando 'put* que pariu'. Eu não conseguia. É horrível o que eu vou falar", comentou deixando Vitória curiosa.

A atriz insistiu. "Agora fala, que eu sou curiosa", pediu Vitória Strada. Diego Hypolito abriu o jogo. "O meu pinto não subia! Juro pra você. Meu nervosismo tava tão grande", revelou."

Tapa-sexo

BBB 25: Dona Delma pergunta sobre tapa-sexo para Gracyanne Barbosa Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne Barbosa conversou com os brothers na quarta-feira (29) sobre sua experiência como Rainha de Bateria.

Na academia, Delma aproveitou para tirar uma dúvida sobre o uso do tapa-sexo. O acessório que costuma ser usado por algumas musas nos desfiles de Carnaval.

Gracyanne, por sua vez, explicou que o acessório é incômodo e nunca o utilizou. "Dói. Tapa-sexo, até aquela calcinha pequena. Como tem muito brilho, fura, machuca. Nunca desfilei de tapa-sexo. Tenho coragem não, tenho medo de cair. Já vi caindo."

Tesão em Demi Moore

Em uma conversa na tarde de segunda-feira (27), Vitória Strada e Thamiris, bissexuais, comentaram quando perceberam que se interessavam por mulheres.

Thamiris contou que soube assistindo Kubanacan, com uma personagem loira que ela acredita ter sido feita por Adriana Esteves. "Eu lembro que ela fazia um negócio de ciganinha, e eu e minhas amigas imitávamos."

A atriz contou sua experiência. "Eu acho que comecei a perceber quando vi 'As Panteras' e fiquei com mais tesão na Demi Moore saindo do mar do que no surfista".