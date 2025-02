Xepa compra rapadura para usar como adoçante no BBB: 'Ninguém pode comer'

Após sofrer para conseguir completar as compras da semana, a Xepa do BBB 25 (Globo) se reuniu para informar aos brothers que não estavam no mercado sobre a divisão.

O que aconteceu

Vinícius iniciou contando que o adoçante estava muito caro e a rapadura será usada para adoçar café. "Ninguém pode comer a rapadura. Não é pra tocar. A gente vai ralar só pra adoçar."

Diego Hypolito completou, reforçando o que eles não conseguiram levar. "Não conseguimos comprar verdura, não conseguimos comprar fruta, nem quantidade suficiente de arroz, a gente não conseguiu comprar frango. As coisas estavam muito, muito caras."

Os brothers que foram ao mercado contaram algumas estratégias que fizeram, como diminuir leite pra comprar alho. Eles também compraram menos goiabadas do que o combinado e não levaram nenhum pacote de frango.

A quantidade de ovos também foi reduzida. Na divisão, cada dupla vai receber 30 ovos por semana e mais 40 ovos vão sobrar para ser divididos igualmente por todas as duplas. Na média, cada participante terá cerca de 2 ovos e meio por dia.

Minutos antes, os brothers entraram em um atrito pela divisão anterior da comida. Camilla disse que não daria nenhuma estaleca a mais porque algumas pessoas estavam comendo de forma exagerada.