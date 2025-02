Virou 'Ratinho'? Mais um exame de DNA vira 'Volta por Cima' do avesso

No capítulo deste sábado (1º) de "Volta por Cima" (Globo), Jão (Fabrício Boliveira) revida a hostilidade contra Rosana (Viviane Araújo), e Edson (Ailton Graça) fica constrangido.

Jão exige que Edson faça o exame de DNA, movimentando ainda mais a trama das 19h.

Edson (Aílton Graça) e Jão (Fabrício Boliveira) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Jin garante a sua ex-produtora que não voltará para Seul. Gerson confirma a Rodolfo que tirou dinheiro de seus honorários. Jin e Tati ficam juntos. Madalena reclama de Tati ter aceitado o dinheiro de Osmar. Sidney conversa com Jayme sobre Cida.

Jô decide terminar com Roxelle por causa de Gerson. Gerson encontra Bernardo e Yuki. Osmar ouve Violeta marcando um encontro por telefone e decide seguir a esposa. Osmar vê Violeta com Marco.Doralice e Madalena se encontram com o advogado. Cacá e Chico ficam juntos.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.