BBB 25: Vinícius e Aline batem boca sobre Castigo do Monstro: 'Cala boca!'

Aline, 32, e Vinícius, 28, bateram boca a respeito do Castigo do Monstro antes de vencerem a Prova do Anjo deste sábado (1º) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Tudo começou quando o promotor de eventos disse que preferia ser ele próprio o castigado a levar mais alguém para a Xepa. "É mais confortável ficar no Monstro do que trazer alguém do VIP agora e a gente ficar com fome. Prefiro ficar um dia [no castigo], se for o caso, do que trazer alguém do VIP. É mais inteligente", argumentou.

Aline não gostou do comentário do parceiro, mandou-o 'calar a boca' e os dois discutiram. "Cala a boca!", vociferou ela. "Eu não!", defendeu-se Vinícius. "Não precisa você falar isso. Já é óbvio!", protestou Aline. "Mas eu quero falar o óbvio. Porque o óbvio, pra mim, tem que ser dito", teimou o rapaz.

A policial militar reclamou que só faltava Vinícius reivindicar diretamente para si o Castigo do Monstro. "Mas já foi falado! Não precisa você repetir. Só faltou você pedir [o Castigo do Monstro para si]. Tão desnecessário isso", reclamou ela. "Ah, por favor, né, Aline? Uma hora dessas? Vamos nos concentrar para a prova", pediu o rapaz - que, no fim das contas, ganhou a Prova do Anjo junto da amiga.