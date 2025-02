Nova Ana Furtado? Tony Ramos vira 'faz-tudo' na Globo e ganha elogios

Tony Ramos foi o convidado deste sábado (1º) no É de Casa, da TV Globo. Mas o que chamou atenção é que o veterano, de 76 anos, não deu uma simples entrevista: ele participou de diversos quadros do programa, o que rendeu elogios para seu jeito "faz-tudo".

O que aconteceu

Tony compareceu ao programa e falou um pouco sobre sua infância e o amor por novelas — mas a participação acabou indo muito além. Ele comentou o boletim das chuvas em São Paulo, plantou babosa e acompanhou o duelo de receitas entre os apresentadores Thiago Oliveira e Talitha Morete.

O ator está no ar em reprise, trabalha em outra e é jurado de reality. Ele está na bancada da nova temporada do "The Masked Singer", na reprise de Cabocla e estará no remake de Vale Tudo. Com a ida ao É de Casa, Tony virou um dos assuntos mais comentados no X, com muitas pessoas destacando que ele virou figurinha repetida na emissora.

A presença constante de Tony rendeu até um apelido carinhoso. Ana Furtado, em referência à apresentadora que ganhou fama por substituir diversos colegas de TV Globo.

"O Tony Ramos mandando beijo pra Ana Maria Braga e quase pedindo pra passar debaixo da mesa depois de provar o prato da Talitha Morete", destacou um dos espectadores do programa, no X.

"Tony Ramos ensinando sobre simpatia, poderia ser apresentador, tamanha naturalidade, hein, TV Globo?", elogiou outro, deixando uma indireta para a emissora sobre o potencial do ator em outra função.

E o potencial do veterano para comandar seu próprio programa foi destaque entre vários outros comentários. "Depois desse 'É de casa' o Tony Ramos merece um programa", apontou um dos posts.