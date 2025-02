Thamiris critica postura de dupla no BBB 25: 'Maria vai com as outras'

Durante a manhã de sábado (1º), Thamiris apontou para seus aliados no quarto Nordeste que os gêmeos João Pedro e João Gabriel estão sendo esquecidos no jogo.

O que aconteceu

Daniele falava da dupla ao apontar que os colocaria no Monstro. "Os gêmeos não tem motivo real pra votar em mim."

Thamiris criticou os brothers. "Adoro eles, mas são Marias vai com as outras total. E estão passando batidos pelo Paredão, porque todo mundo está esquecendo eles."

Giovanna discordou. "Não acho que são Maria vai com as outras, eles fizeram alianças com os meninos e vão com eles. Eles iriam votar em quem?."

A sister a rebateu. "Isso é ser Maria vai com as outras, Giovanna. É só jogar. Eles estão aqui a passeio. E gente assim vai muito longe."

Adoro eles, mas no movimento do jogo isso é planta. Thamiris