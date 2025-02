Tadeu Schmidt dá bronca no elenco do BBB 25: 'Menos explicaçãozinha'

Tadeu Schmidt, 50, alfinetou o elenco do BBB 25 (Globo) após a vitória de Aline, 32, e Vinícius, 28, na Prova do Anjo deste sábado (1º).

O que aconteceu

O apresentador criticou a reação de Vitória Strada, 28, e Mateus, 28, ao receberem dos vencedores o Castigo do Monstro. "Aqui estranho aqui... O pessoal achando bonitinho o Castigo do Monstro...", alfinetou ele, gerando uma reação constrangida na atriz e no arquiteto.

Ele também aconselhou o elenco a se explicar menos quando tiver que tomar uma decisão. "Parabéns, Aline e Vinícius! E para todos... Menos explicaçãozinha pra tudo, gente!"

Esta última fala foi um complemento à bronca dada antes da prova, pela demora na tomada de decisão em quais duplas seriam vetadas. "Gente, que dificuldade para tomar uma decisão, hein? Não precisa pedir desculpa, não. É para tomar uma decisão e pronto!", repreendeu Tadeu na ocasião.