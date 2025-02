Vingança e orgia: o que acontece nos próximos capítulos de 'Beleza Fatal'?

Cinco novos capítulos da novela "Beleza Fatal" (Max) chegam ao streaming na próxima segunda-feira (3). Splash já assistiu os próximos episódios e conta o que vai acontecer na trama escrita por Raphael Montes.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O início da vingança de Sofia

Decidida a se vingar de Lola (Camila Pitanga), Sofia (Camila Queiroz) consegue uma identidade falsa e tenta se aproximar da tia. Para isso, usando o codinome Júlia Guimarães, a protagonista usa Carol (Manu Morelli) para chegar até a vilã.

Ela se matricula na mesma escola de dança da filha de Tomás (Murilo Rosa) e as duas se tornam amigas. Depois disso, Sofia diz para a nova colega que precisa de um emprego, e pede que Carol lhe apresente para Lola.

Sofia se oferece para cuidar da imagem da esposa de Benjamin (Caio Blat) nas redes sociais. Impressionada com o desempenho do vídeo que Sofia lhe ajuda a gravar e postar nas redes, Lola contrata a moça.

O aniversário de Lola (Camila Pitanga) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

O primeiro grande plano de Sofia acontece na festa de aniversário da dona da Lolaland. Durante a comemoração, um vídeo aparece no telão acusando Lola pelo assassinato de Rubem (Rei Black), seu marido, que morreu no primeiro capítulo.

Por fim, a vilã recebe uma caixa com a boneca de Sofia dentro. Com isso, a ricaça descobre que sua sobrinha está disposta a se vingar, mas nem imagina que Sofia é Júlia Guimarães, sua nova queridinha.

Lola (Camila Pitanga) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Benjamim é exposto em orgia

No meio da vingança de Sofia, Benjamin também é atingido. Tudo começa com a protagonista indo até o consultório de Rog (Marcelo Serrado) e conseguindo um convite para a Festa do Sim.

Com a ajuda de Alec (Breno Ferreira), ela dá um jeito de entrar na festa sexual com uma câmera escondida. No local, ela encontra Rog, Lola e Benjamin.

Em certo momento, Sofia vê o filho de Átila (Hérson Capri) seminu apanhando de várias mulheres. No dia seguinte, Sofia publica esse vídeo na internet.

Por causa disso, Benjamin é afasto da clínica. Apesar de saber das brincadeiras sexuais do marido, Lola precisa fazer a linha "esposa tradicional" para a mídia, que acaba comprando sua narrativa.

Sofia (Camila Queiroz) na Festa do Sim em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Sofia reencontra Gabriel

Sofia e Gabriel (Romaní) se apaixonaram ainda na infância. Depois que sua amiga sumiu, o filho de Lola nunca conseguiu esquecê-la.

Ao iniciar seu trabalho na mansão dos Argento, a protagonista reencontra seu antigo melhor amigo. Gabriel não reconhece Sofia, mas fica com a impressão de que seu rosto é familiar.

A filha de Cléo (Vanessa Giácomo) fica muito mexida com o reencontro. Isso abala seu namoro com Alec, que percebe a mudança de Sofia após o reencontro com Gabriel.

Enquanto isso, o filho de Lola investe em conquistar a nova funcionária de sua mãe. Em certo momento, os dois quase se beijam, mas Sofia resiste ao que sente.

Sofia (Camila Queiroz) e Gabriel (Romaní) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Tomás se apaixona por Andréa

O pai de Carol nunca esqueceu de Andréa (Kiara Felippe), mulher transexual que foi impedido de operar na primeira fase. Na ocasião, por causa do preconceito de Átila, a amiga de Bel (Pepita) precisou procurar outro local para fazer sua transição.

Anos depois, Andréa se torna a professora de dança de Carol. Ao assistir uma apresentação da filha, Tomás reencontra sua antiga paciente.

Os dois marcam de jantar e logo se beijam. Tomás e Andréa ficam encantados um pelo outro e fazem sexo.

Tomás (Murilo Rosa) e Andréa (Kiara Felippe) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Porém, ao chegar no aniversário de Lola, convidada por Carol, a professora de dança discute com o amado. Andréa acredita que Tomás não lhe convidou para o evento por vergonha.

Com isso, um novo homem surge na vida da mulher. Durante a celebração, Rog fica interessado em Andréa, e os dois têm uma conversa cheia de flerte.