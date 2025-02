Sasha lembra episódio desesperador na casa de sogro: 'Saiu correndo'

Sasha Meneghel contou neste sábado (1º) durante o Caldeirão com Mion um caso curioso que viveu com os sogros.

O que aconteceu

Ao lado de João Lucas, com quem se casou em 2021, Sasha contou à plateia de Marcos Mion que já teve que sair correndo do sítio de seu sogro em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. "Meus sogros moram lá, e ele queria mostrar uma hortinha", explica.

O marido de Sasha, que cantou no programa, disse que a esposa foi atacada por um enxame de abelhas. "Minha mãe gritou, depois a Sacha. Quando vi, um enxame de abelha caiu, porque o cachorro pulou", disse.

Não sei como aconteceu nem quando. Só sei que era aquela dorzinha que não ia embora (…) Foi horrível Sasha Meneghel

O momento, inclusive, foi gravado em vídeo pelo irmão de João, conta o casal. "Os cachorros pulando em mim, cachorros grandes (...) A mãe dele tirando a roupa", lembra Sasha. "E a Sasha gritava 'Que ideia foi essa?'", completou João.