BBB: Madrugada tem choro, reclamação de Gracyanne e falas sobre Aline

Após a consagração da liderança de Maike e Gabriel no BBB 25 (Globo) e a definição de suas novas Miras, o assunto "jogo" tomou conta da madrugada de sábado (1º) na casa.

Splash separou os principais acontecimentos. Confira:

O que aconteceu na madrugada

Vitória Strada chora

BBB 25: Vitória Strada chora após receber Mira pela terceira semana seguida Imagem: Reprodução/Globoplay

A atriz desabafou após receber novamente a pulseira da Mira. Ela chorou sobre a forma que as pessoas a enxergam enquanto Camarote. "Nunca questiono quando ninguém fala disso. Não quero questionar sonho de ninguém, mas às vezes só dói, cansa. Eu tenho uma crença ruim de nunca me sentir boa o suficiente. Eu caio nesse lugar de que devia ser mais legal."

Tenho muito medo de ser uma pessoa... sei lá. Não me sinto primeira escolha de ninguém . Vitória Strada

Thamiris tentou apoiar a amiga. "O que elas pensam sobre você não é um problema seu. É delas."

Vitória continuou desabafando. "Vim com tanto medo de ser vista como a menina que é atriz, que sinto que as pessoas não me dão tanto abertura."

Camilla e Diogo tem 'acerto de contas'

Após alguns problemas, os brothers falaram abertamente sobre os atritos que abalaram a convivência entre eles. Camilla chegou a chorar durante o papo com Diogo, quando revelou seu incômodo com a sensação de estar sendo constantemente apontada pelo ator nas dinâmicas do jogo.

Eu falei pra Thamiris: 'Quando Diogo vai lá na frente, ele não fala sobre nós duas. Eu sinto ele falando de mim'. Quando eu fico com raiva, é porque não é sobre eu e Thamiris, é sobre mim! Eu não sou isso. Só que eu fiquei chateada porque como dias antes a gente tinha conversado, eu falei 'por que Diogo não falou comigo'? Camilla

Diego respondeu Camilla citando alguns episódios. "Às vezes, eu dava bom dia para você e você nem me olhava. No dia que fui te abraçar pra te dar parabéns, você fez assim [se esquivou] e outra pessoas perceberam também. Me atravessa de um jeito que não me faz bem.", disse o ator.

Camilla rebateu e admitiu sua dificuldade em lidar com conflitos. "Sou o tipo de pessoa que, se eu ficar chateada com a parada, eu demoro muito a... eu tenho uma reação ruim, mas eu sei reconhecer. [...] Quando eu vi elas [Eva e Renata], eu senti tanto ódio delas falando da nossa relação. Quem me conhece sabe que eu sou de tirar do meu corpo pra ajudar as pessoas, porque eu vim do pouco."

Diego Hypolito também sente pulseira de Mira

Daniele buscou elevar o ânimo de Diego, que demonstrava tristeza. "Di, não podemos ficar assim. É chato, é ruim, é a terceira semana que a gente está de alvo de novo, mas a gente não pode ficar assim. E eu não posso ter meu parceiro dessa forma. Preciso do meu parceiro alegre!", frisou a ginasta.

Enquanto os irmãos conversavam, Guilherme se aproximou e percebeu a tensão. O brother questionou Diego: "Está aperreado por esse negócio da comida?", perguntou. O ginasta desabafou: "Fiquei mal porque a galera tá sem comer por minha causa!".

Guilherme tentou tranquilizar Diego, reforçando que decisões difíceis são parte do jogo. "Muita gente faria diferente, mas muita gente faria do mesmo jeito. E outra, o público está vendo que você está sentindo por essa decisão", destacou o confinado.

Comentários sobre Aline

Gabriel e Maike conversam no Apê do Líder Imagem: Reprodução/Globoplay

Gabriel e Maike comentaram sobre a relação de Aline e Diogo. Gabriel deu início ao assunto mais quente dizendo que o Apê do Líder se parece com um motel. "Luzinha vermelha", observou. Em seguida, Maike respondeu. "Eu acho que a Aline e o Diogo rolaria, hein mano?". Gabriel, surpreso, questionou. "Rolaria? Como assim?". Maike respondeu. "O vuco-vuco". Gabriel concorda. "Ah, o 'fuck fuck'? Também acho, mano, tá maluco!".

Maike continuou especulando sobre o casal. "Eu acho que a Aline ia". Gabriel, dando continuidade ao assunto, responde o amigo e dupla no reality. "Ah, mete bala! O tamanho da negrona, velho.", disse.

Atritos entre aliados

João Pedro e João Gabriel questionaram Eva e Renata sobre uma possível imunidade que eles dariam a Aline e Vinícius caso vencessem a Prova do Anjo. "Fiquei chateado do jeito que você [Renata] falou ali, porque eu e meu irmão falamos que vocês duas eram prioridade para a gente".

Durante uma conversa com Maike e Gabriel, o goiano fez uma declaração direta sobre a possibilidade de imunizar Eva e Renata:. "Para mim, já não é minha prioridade mais, acabou. Só dela ter falado aquilo", comentou referindo-se à eventual vitória na Prova do Anjo.

João Pedro desabafou ainda mais. "Bom saber que elas não imunizam 'nóis', que eu também não imunizo elas em nada agora, quando eu ganhar".

O goiano também expôs seus sentimentos em relação a Eva e Renata. "Senti que, para Renata, eu e meu irmão não significamos nada. Para a Eva, talvez signifiquemos alguma coisa."

Reclamação de Gracyanne

Os participantes conversavam sobre os roupões. Gracyanne Barbosa decidiu entrar no assunto e fez reclamações. "Qual é o problema de dar um pra cada um aqui?", questionou.

A irmã, Giovanna, também fez observações. "E a pantufinha também, né?", acrescentou. Gracyanne completou com uma crítica mais contundente: "Parece que fazem de propósito para o povo brigar".

Apesar das queixas, Gracyanne encerrou o papo com uma risada, mas não poupou palavras. "Tô ficando p*ta com esse BBB", desabafou.

Possível indicação dos Líderes

Gabriel articula jogo no Apê do Líder Imagem: Reprodução/Globoplay

Gabriel sinalizou uma possível indicação de Diego e Daniele ao Paredão. "Ele vai de novo. Testar só mais uma vez!", afirmou Gabriel, deixando claro que quer medir a popularidade do ginasta.

O nadador ainda especulou um cenário que poderia, segundo ele, eliminar os Hypolitos. "Dependendo do Paredão, se for um Paredão hardcore, ele não volta, não. Já pensou se o Paredão é Gracy, Aline e Diego? Esse Paredão é hardcore, mano. Ele sai.", apontou.

João Gabriel também participou da conversa e fez uma comparação. "Ele pode ser igual ao Edy também. O Edy, do primeiro, ele voltou.", comentou.