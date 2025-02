Seguindo os passos de Harry, Charles vai estrelar documentário no streaming

O rei Charles 3º vai protagonizar um documentário produzido pela Amazon Prime.

O documentário abordará a urgência de proteger o planeta e a sustentabilidade. A produção será baseada no livro lançado pelo rei Charles em 2010, "Harmony: A revolução da sustentabilidade" (Editora Campus). As informações são da BBC.

O lançamento deve acontecer entre o final deste ano e o início de 2026. As filmagens já começaram na residência real Dumfries House, na Escócia.

O rei está "muito animado" para ver os conceitos de seu livro serem comunicados a novos públicos. "Essa é uma chance de mostrar, e não só falar como as [ideias pioneiras do rei] podem transformar pessoas, lugares e o planeta", disse uma fonte do Palácio de Buckingham à BBC.

É a primeira vez que a família real participa de um projeto de uma plataforma de streaming americana. Tradicionalmente, a família real participa de documentários produzidos por veículos britânicos, como a BBC.

Harry e Meghan Markle, que deixaram as funções na família real, têm um contrato com a Netflix. Além de estrelarem o documentário "Harry & Meghan", também produziram os documentários "Líderes que Inspiram", "Jogos Invictus - Veteranos no Topo" e "Polo". A duquesa de Sussex também lançará, em breve, a série "Com Amor, Meghan".