'Barriguinha' de Bruna e mimos: a 1ª aparição de Neymar com os três filhos

Neymar apareceu pela primeira vez com os três filhos em sua apresentação na Vila Belmiro nesta sexta-feira (31).

O que aconteceu

Neymar posou com Davi Lucca, Mavie e Helena. Davi Lucca, 13, é fruto do relacionamento com Carol Dantas. Mavie, 1, é filha de Neymar com a namorada, Bruna Biancardi. Helena, 6 meses, é fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi, grávida do segundo filho com o jogador, exibiu a barriguinha de grávida na festa. Ela espera uma menina e especula-se que esteja entrando no quarto mês de gravidez.

Bruna Biancardi posa mostrando a barriguinha da segunda gravidez de Neymar Imagem: Reprodução/Instagram @brunabiancardi

Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, também participou da comemoração. Ela também levou o filho mais novo, Valentin, fruto do casamento com Vini Martinez. O pequeno já acompanhou Neymar e Davi Lucca em várias ocasiões.

Amanda Kimberlly não foi à Vila Belmiro, mas mostrou os mimos personalizados que Helena ganhou de Neymar. A pequena ganhou uma camisa autografada com um recado do pai: "Para Helena Pituca, um beijo do papai. Te amo!". Mavie e Bruna Biancardi também ganharam presentes.