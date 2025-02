Esposa de Gerson Brenner desabafa sobre internação: 'Está reagindo bem'

A mulher de Gerson Brenner, Marta Mendonça, comemorou a evolução no quadro do artista, internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz, em São Paulo. Ao jornal Extra, na manhã desse sábado (1º), ela declarou que o marido está reagindo bem aos antibióticos após ser diagnosticado com uma pneumonia. Ainda não há previsão de alta.

O ator, de 65 anos, ganhou fama em novelas como "Rainha da Sucata". Ele tem dificuldades motoras e de locomoção desde 1998, quando levou um tiro durante um assalto na capital paulista.

O que aconteceu

Ator, que foi diagnosticado com pneumonia, faz tratamento com antibióticos. A informação foi confirmada a Splash na última sexta (31) por meio de boletim médico divulgado pela unidade de saúde.

No momento, se encontra estável e em acompanhamento com as equipes médicas do hospital, sem previsão de alta. Hospital São Luiz Itaim

Segundo Marta, esposa do ator, ele está evoluindo, mas ainda sem previsão de alta. "Gerson está bem, está evoluindo muito bem aos antibióticos. Os médicos estão bastante satisfeitos com a evolução dele. Ele está reagindo super bem, mas ainda não tem previsão de alta. Ele tem um quadro de pneumonia, mas que está regredindo bem, graças a Deus", disse ela ao Extra, Brenner foi baleado na cabeça durante um assalto na rodovia Ayrton Senna, em 1998, aos 38 anos. A bala atravessou o lado esquerdo do cérebro e ficou alojada na altura da nuca.

Na ocasião, ele ficou internado em coma e, desde então, apresenta dificuldades na fala e locomoção. A tragédia ocorreu poucas horas antes da gravação de sua última cena na novela "Corpo Dourado", na qual interpretava o personagem Jorginho.