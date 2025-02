Mateus sobre ser escolhido para o Monstro no BBB 25: 'Achei a razão ruim'

Após ser escolhido ao lado de Vitória Strada para o Monstro da semana no BBB 25 (Globo), Mateus conversou com Vinícius e Aline sobre a escolha dos Anjos.

O que aconteceu

O arquiteto conversou com a dupla de Anjos e expôs ter ficado chateado com a justificativa deles. "Óbvio que eu sei que vocês têm que escolher alguém. Mas sua explicação foi: Gracyanne não foi pra festa. Mas eu e a Vitória também participamos da punição das meninas. Eu me separei da Vitória, tive que tirar minhas coisas do quarto."

Essa sua razão eu achei ruim. O que fico preocupado e me sinto mal é que eu e Vitória não somos prioridades de absolutamente ninguém. Mateus

Mateus e Vitória apontaram que, mais uma vez, estão na Mira do Líder. "Isso aqui, já é a segunda semana. Eu tô na terceira semana sentindo que eu a Vitória, é assim... [faz sinal de que só recebe coisas ruins]."

Vitória também revelou o descontentamento. "Tem horas que eu deito e fico chateada. Não com vocês, mas com toda essa maré de azar."

Aline tentou tranquilizar a dupla e afirmou que eles não são opções dele. Vinícius completou. "A gente só pensou em relação a comida, distribuição."