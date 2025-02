Maria Ribeiro lembra 'recuperação' após casamento com Caio Blat: 'Frágil'

A apresentadora e atriz Maria Ribeiro confessou em programa do Universa que demorou para aceitar o fim de seu relacionamento com Caio Blat.

O que aconteceu

Na estreia da terceira temporada do programa Maria Vai Com Os Outros (Canal UOL, YouTube e na TV), nesta sexta-feira (31), Maria Ribeiro afirmou que demorou para superar o fim de sua relação com Caio Blat. Os dois foram casados por mais de dez anos, tiveram um filho e se separaram em 2017.

Em conversa com Luana Piovani, a atriz ainda contou que sentia que "faltava algo". "Quando me separei no meu segundo casamento, eu fiquei assim durante muito tempo: 'ai, como eu vou viajar sem ter um homem?'. Olha que loucura? Achando que tinha alguém faltando na mesa. Demorei muito tempo para me recuperar, me senti muito frágil", contou.

A gente não se recupera nunca Maria Ribeiro

Luana, a entrevistada do programa, também desabafou sobre o fim de sua relação com Pedro Scooby. "Fiquei abatida. Ainda sinto a dor da separação. Você não investe naquele caralh* todo para nada. É muito frustrante".