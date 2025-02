'Nossa, eu?': Marcelo Pereira expõe choque com convite para novo telejornal

Marcelo Pereira, 34, estreia como apresentador do Bom Dia Sábado neste sábado (1º). O jornalista trabalhou como repórter, editor-chefe e apresentador em afiliadas da Globo no interior de São Paulo, no Acre e no Tocantins, entre 2017 e 2021, quando chegou à TV Globo na capital paulista. Agora, ele, que é o homem do tempo do Hora 1 e Em Ponto, ganha desafio em jornal de rede nacional.

A expectativa é muito boa para estreia, é maravilhosa, é um sonho sendo realizado. Estamos participando, na verdade, de um processo de construção de um novo produto jornalístico na garagem da TV Globo e isso é maravilhoso. A responsabilidade é ainda maior para entregarmos o que há de melhor para o nosso público, público esse que clamou e pediu por um telejornal nas manhãs de sábado.

Marcelo Pereira, em entrevista exclusiva para Splash

Apresentador confessa que não esperava receber o convite do canal para ser um dos rostos do Bom Dia Sábado. "Quando recebi o convite vem o choque, você fala: 'nossa, eu? Será?'. Você começa a viver aquele processo de aceitação, depois começa o período de entendimento e, agora, é a ansiedade que vem antes do projeto começar."

Acredito que esse frio na barriga junto com a ansiedade são muito válidos, se não tem mais isso não tem mais graça o que a gente está fazendo. Então, frio na barriga e ansiedade vão estar sempre presentes. A cada previsão do tempo antes de me chamarem, estou com frio na barriga, mas depois que entro no ar acaba.

"Bom Dia São Paulo vai ter um pouco de tudo"

Bom Dia Sábado estreia neste sábado (1º), das 6h50 até 7h50. O novo telejornal da Globo será nacional, com repórteres espalhados pelo país, e terá como foco as cidades e temas que se aproximam da vida cotidiana das pessoas, além de prestação de serviço e previsão do tempo.

O que você procura em um novo projeto? Trazer a inovação, né? O jornalismo é a essência e o pilar principal, mas vamos inovar na maneira de conversar com as pessoas numa manhã de sábado, sendo que as pessoas, até então, não têm esse hábito.

Como forma de inovar, o jornalista, após avaliação da Globo, não terá um look tão formal para comandar o novo jornal. "Não vou usar gravata mais, vou usar o paletó sem a gravata, porque é uma nova forma de conversar com essas pessoas, ali no dia a dia, para elas entenderem que, realmente, o telejornal é algo novo. Digamos, diferente, mas com a essência do jornalismo. A gente quer entregar o melhor."

Sabina Simonato e Marcelo Pereira serão apresentadores do Bom Dia Sábado Imagem: Bob Paulinho/Globo

Nas palavras de Pereira, o Bom Dia Sábado vai entregar "um pouco de tudo" para se familiarizar com o público. Até dicas para fazer o clássico churrasco de final de semana estará entre as pautas do jornalístico.

Vamos ter o factual, que é o que está acontecendo naquele momento, tentar cobrir o transporte de Norte a Sul desse Brasil, ouvir as pessoas, mas também trazer possibilidades para elas, o que está acontecendo de graça, vamos falar de economia popular, o mercado churrasco do fim de semana é praticamente o Brasil inteiro, né? Vamos ter descontração sempre que for possível pra trazer leveza.

Apesar do choque com o convite, Marcelo avalia que ele veio em seu melhor momento. "Tenho certeza, chegou no meu melhor momento profissional e pessoal da minha vida. Primeiro, foi um processo de construção ao longo de anos, né? Viajando pelo Brasil afora até chegar na TV Globo. Apresentar junto com a Sabina Simonato, que se tornou uma grande amiga, é um presente mesmo".

Sabina se tornou aquela amiga que, pelo meu olhar, sabe se eu estou bem ou mal. Se tornou uma conexão muito boa, sabemos reconhecer um ao outro, damos apoio um para o outro e quando soubemos que faríamos esse telejornal juntos foi uma comemoração dos dois lados. Vamos vivendo cada momento, cada segundo, a gente vai curtindo e vai aproveitando.

Marcelo Pereira não vê a hora de estrear no comando do jornal. Ele revela que não está dormindo direito na espera da chegada do grande dia. "Estamos numa ansiedade, mas é uma ansiedade boa. Não estamos dormindo porque realmente estamos pensando em tudo que pode ser feito. A ansiedade faz parte."