Jurada do 'Shark Tank' e ex-esposa trocam acusações de violência doméstica

Camila Farani, 43, acusou a ex-mulher, Tula Tavares, de violência doméstica. A investidora, famosa como um dos "tubarões" do "Shark Tank Brasil", postou um texto com seu lado da história na noite de sexta (31).

Apenas uma hora depois, Tula compartilhou sua resposta, afirmando que, na verdade, ela foi a vítima de violência ao longo da relação das duas, assumida publicamente em junho de 2022.

Entenda mais

Camila postou texto afirmando que foi vítima de violência doméstica e que Tula foi alvo de uma medida protetiva. "Tentei evitar ao máximo comentar sobre esse assunto extremamente doloroso e delicado, mas entendo que minha relação com cada um de vocês foi construída com base em respeito e transparência. (...) Há pouco mais de uma semana, minha ex-esposa, Tula, foi retirada de casa por conta de uma medida protetiva que visa manter a minha segurança."

As duas tiveram um filho, Lucca, de 1 ano. A investidora afirmou que o processo pela guarda da criança ainda está correndo, sem dar mais detalhes. "Relações acabam. Nosso filho tem duas mães e, em casos conturbados como esse, fica a cargo da Justiça decidir sobre o convívio com ambas, como tem sido feito. O processo corre em segredo de Justiça e peço que compreendam."

Hoje dona de um programa no canal Times Brasil, Camila disse que "não dará mais detalhes" sobre a suposta violência. "Para zelar pela integridade do Lucca e da minha família, assim como sempre fui discreta em relação à minha vida pessoal. Agradeço, do fundo do meu coração, o apoio e a compreensão de todos vocês."

Em resposta, Tula afirmou que ela foi a vítima de violência na relação —não só física, como patrimonial e psicológica. "Queridos, há um ano dediquei-me a cuidar da minha família e, principalmente, do meu filho, dedicando-me 100% a eles. No entanto, fui surpreendida pela minha ex-companheira, Camila, com uma falsa acusação infundada de violência doméstica, com o propósito de me afastar do meu filho. A verdade é que era eu quem sofria violência física, moral, psicológica e patrimonial durante todo esse tempo."

A consultora de moda, que gestou Lucca, afirmou que foi afastada à força do bebê, gerado com os óvulos de Camila. "(...) Fui cruelmente traída durante o período mais abençoado de uma mulher, a maternidade. Estava tão fragilizada que jamais teria forças para agredir alguém. Estou há nove dias sem sequer saber onde meu filho está, sem nenhuma notícia dele, além de não poder amamentá-lo, em meio a uma dor que me devasta todos os dias."

Na manhã desse sábado (1), Tula postou que voltou a encontrar o filho, após 9 dias afastada. "Eu jamais vou desistir do meu filho e vou lutar até o fim pelo bem dele", escreveu ela.

Após o texto de resposta, Camila foi aos stories para agradecer às mensagens de apoio, sem comentar as alegações da ex-mulher. Ela ainda compartilhou alguns prints de apoiadores, desejando apoio e exaltando qualidades da investidora.