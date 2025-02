Influenciadora Leandrinha processa humorista por suposta piada capacitista

A influenciadora Leandrinha Du Art afirmou que vai processar o humorista Dunga Mesquita por fazer uma piada em que supostamente zombava de sua deficiência.

Com mais de 1,4 milhão de seguidores apenas no Instagram, ela mostrou nos stories do Instagram um trecho de um show de stand up de Dunga. Ele não menciona o nome de Leandrinha, mas imita uma pessoa com paralisia facial, condição que ela tem.

O que aconteceu

Leandrinha nasceu com síndrome de Larsen, uma má formação nos ossos. Já adulta, ela se tornou ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e de pessoas trans, tendo passado pela transição de gênero na adolescência.

Durante participação em um show do humorista Leo Lins, Dunga disse que iria imitar uma pessoa famosa e entortou o rosto. "Agora eu vou fazer minha imitação, vou imitar uma pessoa muito famosa. Quando eu começar vocês vão entender", desafiou, emendando a careta com um "c*ralho" — Leandrinha é famosa por falar muitos palavrões.

O vídeo do momento ainda está no ar no Instagram do manauara, postado em 20 de dezembro. Mais de um mês depois, na quinta (30), Leandrinha falou sobre o assunto em suas redes, acusando Dunga de ser capacitista.

A influenciadora afirmou que não iria admitir piadas com paralisia facial e que trabalhava em um processo contra Dunga. "Eu estou presa nos anos 2000, onde fazer piada com o corpo e deficiência dos outros era algo engraçado e as pessoas aplaudiam. Para mim, que tenho cabeça boa, eu vou apenas processar, mas para quem não tem é causa de sofrimento. (....) Ninguém escolhe ser uma pessoa com deficiência, ter uma paralisia facial. Isso não é brincadeira, não é piada e não será admitido".

Ainda na sexta (31), o humorista fez piada com a situação e voltou a imitar uma pessoa com paralisia facial, falando o mesmo palavrão que usou na primeira vez. "Gente, eu fiz uma piada e olha, parece que o povo não gostou não, porque não veio ninguém, mas eu vou falar uma palavra mágica e vocês vão ver a mágica acontecer", disse ele, mostrando a plateia de seu show, antes vazia, depois cheia.

Splash tenta contato com Dunga pelas redes sociais. Se houver retorno, o posicionamento será atualizado. A advogada Jaqueline Pereira, que defende Leandrinha, afirmou em nota publicada no Instagram que as "medidas necessárias e cabíveis, estão sendo tomadas diante do vídeo divulgado por certo 'comediante' que desborda dos padrões aceitáveis de uma simples piada."