Gracyanne se recusa a colocar sister no Monstro: 'Acho que não consigo'

Na manhã de sábado (1º), Vitória, Gracyanne, Giovanna e Thamiris conversaram no quarto Nordeste o que fariam caso vencessem a Prova do Anjo e precisassem colocar uma dupla no Monstro.

O que aconteceu

Vitória apontou que não colocaria ninguém do VIP no Monstro pela divisão da Xepa. "Eu não faria isso pela questão da comida."

Gracyanne a questionou. "Mas aí você prefere colocar a Dona Vilma? Eu acho que não consigo."

Giovanna retrucou a irmã. "Gra, mas a questão da idade... Ela sempre soube desde que veio pro programa. Ela tá disposta a passar por tudo, como qualquer outro [participante]."

Thamiris também opinou sobre o assunto. "Nesse caso de Dona Vilma é uma parada diferente. Entra muito o respeito na frente. Tem a questão dela ser mais velha... Eu não consigo, realmente."