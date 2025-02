Brothers repercutem esporro de Tadeu em prova do BBB: 'Pessoas esperam'

Durante a preparação para a 3ª Prova do Anjo do BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt deu um rápido esporro no elenco.

O que aconteceu

A dinâmica de escolha dos participantes da prova da semana consistia em veto. As duplas sorteadas deveriam vetar uma de participar da prova.

Devido a demora de algumas duplas e a Eva e Renata terem pedido desculpas, Tadeu reclamou com o elenco todo. "Gente, que dificuldade para tomar uma decisão, hein? Não precisa pedir desculpa, não. É para tomar uma decisão e pronto".

Daniele conversou com Diego na sequência ao ver o irmão triste por ter vetado alguém. "Não precisa ficar assim. A gente também tem que parar de ser bobo, o que não quer dizer que a gente não é bom e nem age com o coração."

As pessoas votam na gente, a gente não pode ser bobo. As pessoas lá fora esperam isso: que a gente seja incisivo com quem vota na gente. Daniele Hypolito