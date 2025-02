Camilla e Diogo tentam resolver conflitos no BBB 25; Trancista se emociona

Desde o primeiro Sincerão, Camilla e Diogo Almeida vêm trocando farpas na casa do BBB 25. Na noite desta quinta-feira (31), o ator foi até a cama da trancista para tentar esclarecer os desentendimentos que vinham abalando a convivência entre eles.

O que aconteceu

Os brothers falaram abertamente sobre os atritos que abalaram a convivência entre eles. Camilla chegou a chorar durante o papo com Diogo, quando revelou seu incômodo com a sensação de estar sendo constantemente apontada pelo ator nas dinâmicas do jogo. "Eu falei pra Thamiris: 'Quando Diogo vai lá na frente, ele não fala sobre nós duas. Eu sinto ele falando de mim'. Quando eu fico com raiva, é porque não é sobre eu e Thamiris, é sobre mim! Eu não sou isso. Só que eu fiquei chateada porque como dias antes a gente tinha conversado, eu falei 'por que Diogo não falou comigo'?", comentou a trancista.

Diego respondeu Camilla citando alguns episódios. "Às vezes, eu dava bom dia para você e você nem me olhava. No dia que fui te abraçar pra te dar parabéns, você fez assim [se esquivou] e outra pessoas perceberam também. Me atravessa de um jeito que não me faz bem.", disse o ator.

Camilla rebateu e admitiu sua dificuldade em lidar com conflitos. "Sou o tipo de pessoa que, se eu ficar chateada com a parada, eu demoro muito a... eu tenho uma reação ruim, mas eu sei reconhecer. [...] Quando eu vi elas [Eva e Renata], eu senti tanto ódio delas falando da nossa relação. Quem me conhece sabe que eu sou de tirar do meu corpo pra ajudar as pessoas, porque eu vim do pouco."