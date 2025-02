Depois de Aline, Renata também chora escondida no BBB 25

Renata, 33, chorou escondida no final da tarde deste sábado (1º) no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A bailarina aproveitou um momento de solidão no Quarto Fantástico para deixar as lágrimas correrem fartas. Ela permaneceu cabisbaixa, cobrindo os olhos com as mãos, por alguns minutos, sem que ninguém presenciasse o momento.

Renata e sua dupla, Eva, 31, estão imunes ao próximo Paredão, que será formado no domingo (2). Elas ganharam o privilégio pouco após atenderem o Big Fone e serem brindadas com um almoço especial, preparado por Ana Maria Braga, 75.

A parceira de Eva, vale lembrar, não foi a primeira a chorar hoje no BBB. Horas antes, Aline, 32, também se trancou no Quarto Anos 50 e chorou a valer, sem razão muito clara.