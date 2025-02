De biquíni, Cissa Guimarães se despede da Bahia após temporada em capital

A apresentadora Cissa Guimarães publicou neste sábado (1º) fotos "se despedindo" da Bahia.

O que aconteceu

Após passar duas semanas em Salvador, Cissa publicou uma série de fotos de biquíni, chapéu e à beira-mar. "Me despedindo da Bahêa…", escreveu na legenda da publicação.

Nos últimos dias, Cissa apresentou uma temporada especial do programa Sem Censura (TV Brasil) no Teatro do Irdeb, na capital da Bahia. Nele, além de homenagear a cultura baiana, Cissa falou dos 40 anos do Axé Music.

O último Sem Censura ocorreu nesta sexta-feira (31) com Xanddy, Luis Miranda, Padre Lázaro Muniz e Armandinho. "Obrigada Bahia, obrigada Salvador", escreveu a apresentadora em outro post em referência ao programa. "Vou guardar essas duas semanas com muito carinho pra sempre no meu coração".