Cristiano, da dupla com Zé Neto, mostra resultado de transplante de barba

Cristiano, da dupla com Zé Neto, mostrou o resultado de um transplante de barba.

O que aconteceu

Paula Vaccari, mulher do sertanejo, elogiou o resultado. "Tá ficando lindo, vai ficar um gato e tá realizado", disse, antes de mostrar o rosto de Zé.

Eu estava preocupada com como ele ia chegar [do procedimento]. Quando raspa, [a parte] do cabelo fica clara e aqui [na barba] fica muito escuro. Mas amei o desenho, acho que vai ficar sensacional. Paula Vaccari, mulher de Cristiano

Ela contou que o músico ficou muito inchado após o procedimento, o que assustou os filhos do casal. "A Pietra falou: 'Papai, você ficou muito feio'", disse.

Cristiano, dupla de Zé Neto, faz implante de barba; veja resultado pic.twitter.com/9y6gykJbSo -- Só vídeos de celebs (@VideosDeCelebs) February 1, 2025

O transplante de barba consiste em retirar folículos do couro cabeludo e implantá-los na barba, a fim de corrigir falhas ou aumentar o volume de pelos na região.