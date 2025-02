Corajosa demais: Beatriz assume verdade terrível em 'Garota do Momento'

No capítulo deste sábado (1º) de "Garota do Momento" (Globo), Beatriz apresenta a Clarice a conta aberta por Juliano em seu nome original. A informação cai como uma bomba no colo da enganada.

Após isso, Beatriz e Carmem voltam a Petrópolis e a mocinha recebe uma intimação por quebra de contrato com a Perfumaria Carioca.

Beatriz (Duda Santos) e Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

Flora se apresenta a Arlete como Raquel. Teresa pede segredo a Alfredo sobre o possível desquite dos dois. Maristela se preocupa com a rebeldia de Clarice. Carmem sugere que Beatriz peça a Basílio o dossiê contra Juliano. Teresa desabafa com Olga. Juliano ameaça Basílio. Carlito escreve para Érico.

