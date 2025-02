Com Ivete Sangalo, começa a festa de Carnaval do BBB 25

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Começou a terceira festa no BBB 25 (Globo), realizada neste sábado (1) após uma Prova de Resistência de mais de 20 horas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A atração da vez é Ivete Sangalo. Os confinados ganharão uma festa de Carnaval, com direito a muito brilho.

Todos receberam figurinos e maquiagens especiais, além de outros itens para incrementar o visual.