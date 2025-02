Cauã Reymond expõe medo de copiar 'Vale Tudo': 'Faço o possível para mim'

Após dois anos, Cauã Reymond, 44, retorna às novelas no remake de "Vale Tudo", que tem previsão de estreia no dia 31 de março. Para o ator, a nova versão da novela clássica atualiza a história, mas também mantém a essência do que Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères fizeram lá atrás.

Passado e presente

Assim que "Vale Tudo" foi anunciada, internautas se dividiram entre os que amaram a notícia e os que criticaram, defendendo que apenas a versão original deveria existir. Cauã, no entanto, defende o texto de Manuela Dias: "Eu gosto de pensar que, se meu César fizer metade do sucesso que o Carlos Alberto [Riccelli] fez, eu já estou feliz. Nós somos instrumentos dessa nova 'Vale Tudo'".

O ator dará vida ao vilão César Ribeiro e avalia como perigoso se prender ao passado e fazer comparações. Ele mesmo afirma que assistiu a algumas cenas do César com Maria de Fátima, vividos por Carlos Alberto Riccelli e Glória Pires em 1988, mas prefere manter o foco no agora. Na nova versão, Maria de Fatima será vivida por Bella Campos.

Se você for em busca da primeira novela, é melhor assistir à primeira. Mas, se você adorou a primeira e quiser algo novo, vale a pena ver esta segunda versão, porque você vai ter uma trama que segue alguns caminhos da original, mas com um tempero e um elenco completamente diferentes. Cada ator dá a sua digital para o personagem. Tenho medo de tentar copiar algo ou a atuação de alguém. Vou fazer o César que é possível para mim, mas isso não quer dizer que eu não admire muito o trabalho do Riccelli.

Cauã Reymond

Cauã Reymond é César no remake de 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Cauã não falou com Riccelli sobre o personagem, mas afirma que gostaria, e conta que teve "a sorte" de encontrar Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga. "Foi ótimo, uma conversa muito boa. Perguntei o que o Gilberto pensava quando estava escrevendo o César, e foi muito rica a conversa."

Apesar de popular nas redes sociais, o ator diz que não tem o hábito de ler comentários e diz que isso é perigoso para a saúde mental. "Às vezes, você é muito elogiado, e eu tenho cautela de não acreditar em todos os elogios. Quando você é criticado, algo normal também, não pode acreditar em todas as críticas. Nem gosto de me assistir, desde 'Avenida Brasil'. Me sinto um ator mais liberto quando não estou me julgando."

Splash conversou com Cauã durante as gravações do remake em Guaratiba, na zona oeste do Rio, há poucas semanas. A reportagem acompanhou a gravação de cenas de uma festa organizada pela Tomorrow, agência de conteúdo digital dirigida por Solange Duprat (Alice Wegman) na qual o personagem de Cauã trabalha como modelo. Boa parte do elenco virou a noite gravando as cenas, que devem ir ao ar na segunda semana do folhetim, assim como dezenas de figurantes. O início das gravações, no entanto, foi em novembro do ano passado em Foz do Iguaçu (PR).

Maria de Fátima (Bella Campos) participa como figurante de ensaio de moda dirigido por Solange (Alice Wegmann) com César (Cauã Reymond) e a modelo Carol Trentini Imagem: Fabio Rocha/Globo

Vilanias

Após fazer uma série de mocinhos em novelas, Cauã está animado por viver um vilão. Ele diz gostar de interpretar os malvados, apesar de não ser escalado para fazê-los tantos quanto gostaria. "Fiz anti-heróis que tinham um coração bom, mas agiam de forma errada. Fiquei muito animado quando fui convidado [para fazer um vilão]. Já estou sabendo do projeto há muito tempo. A Manuela [Dias, autora] brinca que fui o primeiro a ser escalado. É um personagem muito diferente do que fiz recentemente, o Caio, de 'Terra e Paixão', do Walcyr [Carrasco]. Foge da maioria dos personagens que fiz em novela. Estou animado com a parceria com a Bella, como Maria de Fátima, e com Ricardo [Teodoro], que faz o Olavo."

A trajetória de César cruza com a da ambiciosa Maria de Fátima em uma sessão de fotos da Tomorrow, agência de Solange Duprat (Alice Wegmann). Os dois enxergam a possibilidade de se unirem para cometer golpes e enriquecer. "Eu brinco que ela é o Cérebro e eu sou o Pink. A força do Cérebro, quem pensa e tem uma enxurrada de estratégias, é a Maria de Fátima. Já o César conhece o terreno [do Rio de Janeiro] e ajuda a Maria de Fátima a executar esses planos. Tem uma paixão louca entre eles, um contrato de relação que é muito singular e que eu acho muito rico como ator."

Tomara que a gente possa fazer muito sucesso. Tomara que o público goste da nossa 'Vale Tudo'. Pode esperar, sim, um tempero novo. Vamos apresentar um elenco completamente novo. Grandes atores, como a Taís [Araújo], o Humberto [Carrão] e a Débora Bloch como a nossa Odete Roitman. A gente tem um timaço. É maravilhoso. Me sinto sortudo de fazer parte de um elenco tão estrelado.

Cauã Reymond