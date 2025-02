BBB: Gabriel cogita indicar Hypólitos ao Paredão: 'Testar só mais uma vez'

Na madrugada deste sábado (01) no BBB 25, os líderes da semana, Gabriel e Maike, discutiram no Apê do Líder sobre as indicações para o Paredão, que será formado no domingo (02).

O que aconteceu

As duplas Aline e Vinicius, Diego Hypólito e Daniele, e Vitória Strada e Matheus já estão na "Mira do Líder". Gabriel sinalizou uma possível indicação de Diego e Daniele ao Paredão. "Ele vai de novo. Testar só mais uma vez!", afirmou Gabriel, deixando claro que quer medir a popularidade do ginasta.

O nadador ainda especulou um cenário que poderia, segundo ele, eliminar os Hypólitos. "Dependendo do Paredão, se for um Paredão hardcore, ele não volta, não. Já pensou se o Paredão é Gracy, Aline e Diego? Esse Paredão é hardcore, mano. Ele sai.", apontou.

João Gabriel também participou da conversa e fez uma comparação. "Ele pode ser igual ao Edy também. O Edy, do primeiro, ele voltou.", comentou. Ele se referiu a Edilberto, que enfrentou o Paredão duas vezes e acabou eliminado na segunda vez.