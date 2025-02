BBB 25: Mateus se desculpa com Diego e reflete sobre Monstro: 'Coragem'

Após ser colocado no Monstro do BBB 25 (Globo), Mateus se desculpou com Diego Hypolito.

O que aconteceu

A dupla de Vitória Strada diz se arrepender do que disse a respeito da divisão da Xepa e do VIP. "Porque, na verdade, o que eu penso meio que foi uma coragem do caraca, assim. E, aqui, você se comprometeu com todo mundo, mas você seguiu o que você queria. Seguiu com quem você tinha conflito aqui dentro", refletiu o arquiteto.

Diego, por sua vez, respondeu que todas as ações no jogo irão gerar conflitos com eles mesmos. "Não precisa, de maneira alguma, pedir desculpas", cravou o atleta.

Na sequência, Mateus desabafou sobre o Castigo do Monstro. "Eu sinto que se a gente não tivesse colocado essa regrinha aqui, interna, de só botar quem está na Xepa, eles teriam colocado outras pessoas, e a gente não teria sido o foco também", especulou.

Os dois também conversam sobre prioridades no jogo. "Eu quero entender, depois, as pessoas que, realmente, priorizam eu e ela. Porque a gente sabe as pessoas que a gente prioriza aqui. Mas, poucas vezes, a gente se sente o primeiro da lista de alguém, entendeu? Na verdade, eu sinto que a gente não é prioridade de ninguém", compartilhou Mateus.

Diego analisou que as únicas duplas que colocaram ele e Daniele como prioridades foram Delma e Guilherme. "Então, como é que eu não vou valorizar eles? E, não é só por isso, é porque foi especial. Eu senti verdade. E eu enxergo nela a minha mãe. Ela lembra muito a minha mãe", concluiu.