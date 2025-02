BBB 25: Giovanna revela fetiche inusitado de famoso com quem se envolveu

Giovanna, 26, revelou no BBB 25 (Globo) ter se envolvido com um homem famoso que tinha um fetiche bastante peculiar.

O que aconteceu

A veterinária contou que o affair em questão pediu para lamber suas axilas durante o sexo. A revelação foi feita durante um papo entre os brothers, que estavam reunidos em aguardo para fazer a Prova do Anjo.

Giovanna, porém, não expôs o nome do homem que lhe fez o pedido excêntrico. Seja como for, seu relato fez os demais colegas de confinamento arregalarem os olhos e caírem na risada.

A irmã de Gracyanne Barbosa, 41, tem flertado com Maike, 30, e também com João Pedro, 22. Ela vinha demonstrando interesse na dupla de Gabriel, 30, desde o início do programa, mas nesta semana trocou carinhos com o irmão de João Gabriel, 22.