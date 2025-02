BBB 25: Eva reclama de divisão da comida no VIP: 'Mais desgaste'

Eva, 31, ficou impaciente ao fazer compras de alimentos com os demais membros do VIP no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A fisioterapeuta se irritou ao saber que teria de limitar a quantidade de tangerinas a uma unidade por pessoa. "Você está falando que não tem de dividir, mas vai ter de dividir", alertou Renata, 33, à amiga.

Eva mostrou-se indignada por ter de racionar a compra da comida, mesmo não estando na Xepa. "Eu acho que não precisa. Isso é só para ter mais um desgaste! Porque na Xepa já é tudo dividido, aí eu vou para o VIP [e nada muda]...", protestou ela.

Renata, então, tentou acalmar a amiga e recordou que, mesmo que estejam no VIP, o racionamento da comida ainda é necessário. "Amiga, não precisa se estressar. Só estou dizendo que a gente tem de dividir, não adianta."