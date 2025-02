Confira disputas mais longas do BBB; 3ª Prova do Líder não entra no Top 5

Após 20 horas e 11 minutos, a 3ª Prova do Líder do BBB 25 (Globo) chegou ao fim e coroou Maike e Gabriel como Líderes da semana no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Embora a prova tenha se estendido por quase 21 horas, ela não entrou no Top 5 de provas mais longas do programa.

Confira ranking:

No primeiro lugar, Ana Clara e Kaysar ficaram 42 horas e 58 minutos na última prova de resistência do BBB 18. No final da edição, a dinâmica valia uma imunidade.

O segundo lugar do ranking é do BBB 12, onde Kelly e Jakeline resistiram por 29 horas e 57 minutos. A disputa aconteceu dentro de um carro.

Kaysar também está na terceira prova mais longa. Ele se mostrou resistente em sua temporada, ficando 29 horas e 48 minutos em uma prova no carro. Além de permanecer no veículo, os brothers tinham que carregar e descarregar o porta-malas.

Além de vencer o BBB 20, Thelminha também provou ser resistente e ocupa o quarto lugar. A médica ficou 26 horas e 25 minutos na nona Prova do Líder da edição.

O quinto lugar pertence ao BBB 19. Paula e Gabriela resistiram por 24 horas e 50 minutos a jatos de água, lama, vento e ondas de colar no campo de provas. Paula foi a vencedora e se tornou Líder.