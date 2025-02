Antônia: personagem chega para revirar trama de Rudá em 'Mania de Você'

No capítulo deste sábado (1º) de "Mania de Você" (Globo), Viola (Gabz) afirma aos amigos que precisa encontrar Filipa (Joana de Verona).

Rodhes (Leo Bittencourt) descobre que a mãe de Filipa, Antônia (Rita Porto) está internada em um hospital em São Paulo.

A chegada de Antônia deve movimentar ainda mais a trama das 21h, revelando que Filipa ainda chantageia Mavi para tratar o câncer da mãe.

Filipa (Joana de Verona) e Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Luma pede ajuda a Mavi em relação a Mércia. Fátima enfrenta Robson, ao perceber a intenção do marido de prejudicar sua relação com Gael. Diana diz a Hugo que pressente que algo grave aconteceu a Volney. Sirlei ameaça Ísis e Leidi.

Luma fica intrigada com o sumiço de Volney. Luma se espanta ao saber por Berta que a mãe possuía obras de arte valiosas.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.