Anitta se irrita durante show em Belo Horizonte e joga microfones no chão

Anitta se irritou durante um show em Belo Horizonte neste sábado (1º) e jogou microfones no chão.

O que aconteceu

Vídeos de Anitta tentando fazer sua apresentação circularam nas redes sociais. As gravações são de fãs da artista durante o show da turnê "Ensaios de Anitta", de pré-Carnaval, na capital de Minas Gerais.

Em algumas imagens, é possível ver a cantora lançando microfones no chão do palco. Os microfones são entregues a ela por sua equipe, mas quando Anitta tenta cantar com eles, o som parece não funcionar.

Em outras imagens, é possível ver a artista conversando com a equipe enquanto tenta cantar "Lugar perfeito", feat da carioca com Ivete Sangalo. Nas redes sociais, o tema repercutiu: "Anitta jogando Mil e um microfones pro alto porque nenhum estava prestando", escreveu uma pessoa. "Anitta good vibes acabou. Vem Anitta cobra, te amamos."

Anitta tem feito uma série de apresentações pré-Carnaval desde 11 de janeiro. Ao todo, serão 12 shows dos Ensaios da Anitta, finalizando em São Paulo, no dia 22 de fevereiro. Em seguida, a artista se apresenta com o Bloco da Anitta em Salvador (28/2) e Rio de Janeiro (8/3).

olha o tanto de microfone que não estava funcionando gente!? tem razão da Anitta ter ficado nervosa pic.twitter.com/IQQwv6om4s -- bielzinho (@felicioxzz) February 1, 2025