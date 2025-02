Anitta, Milton Nascimento e mais: os brasileiros indicados ao Grammy 2025

Quatro brasileiros disputam uma estatueta na 67ª edição do Grammy, que acontece neste domingo (2), premiando os melhores da música. A cerimônia acontece em Los Angeles e terá transmissão pelo canal pago TNT e pela plataforma de streaming Max. Veja quem são os brasileiros na disputa:

Anitta Imagem: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Latin Recording Academy

A artista foi indicada na categoria melhor álbum de pop latino por "Funk Generation". Essa é a segunda indicação de Anitta ao Grammy, que disputou também como artista revelação em 2023.

Anitta concorre com Luis Fonsi, pelo álbum "El Viaje"; Kany Garcia, por "GARCÍA"; Shakira, por "Las Mujeres Ya No Lloran; e Kali Uchis, indicada com "ORQUÍDEAS".

Milton Nascimento

Milton Nascimento Imagem: Reprodução/Instagram/@augustoknascimento

O músico concorre a melhor álbum vocal de jazz com o projeto "Milton + esperanza", feito em parceria com a norte-americana Esperanza Spalding. Na segunda-feira (27), Milton compartilhou que estava indo para Los Angeles para a cerimônia. "Espero trazer esse prêmio para o Brasil", disse.

Eliane Elias

Eliane Elias Imagem: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency/Getty Images

A cantora disputa o prêmio de melhor álbum latino de jazz com Milton Nascimento. Ela concorre com "Time and Again". Indicada 13 vezes, Eliane já venceu esse mesmo prêmio em outras duas ocasiões: com "Made in Brazil", em 2016, e com "Mirror Mirror", em 2022.

Hamilton de Holanda

Hamilton de Holanda Imagem: Reprodução/Instagram/@nandochagas_foto

O músico também concorre a melhor álbum latino de jazz por "Collab", feito com o pianista Rubalcaba. Esta é a primeira indicação de Hamilton.

Outras indicações

Beyoncé lidera a lista, com 11 indicações. A maior vencedora da história da premiação está indicada às categorias principais e em categorias de pop, rap, country e música americana. Em março deste ano, a artista lançou o álbum "COWBOY CARTER", em que investiu na música country.

Gravação do ano

"Now and Then" - The Beatles

"Texas Hold 'Em" - Beyoncé

"Espresso" - Sabrina Carpenter

"360" - Charli xcx

"Birds of a Feather" - Billie Eilish

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan

"Fortnight" - Taylor Swift feat. Post Malone

Álbum do ano

"New Blue Sun" - André 3000

"Cowboy Carter" - Beyoncé

"Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

"Brat" - Charli xcx

"Djesse Vol. 4" - Jacob Collier

"Hit Me Hard and Soft" - Billie Eilish

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" - Chappell Roan

"The Tortured Poets Department" - Taylor Swift

Canção do ano

"A Bar Song (Tipsy)" - Shaboozey

"Birds of a Feather" - Billie Eilish

"Die With a Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

"Fortnight" - Taylor Swift feat. Post Malone

"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

"Please Please Please" - Sabrina Carpenter

"Texas Hold 'Em" - Beyoncé

Artista revelação

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Melhor performance pop solo

"Bodyguard" - Beyoncé

"Espresso" - Sabrina Carpenter

"Apple" - Charli xcx

"Birds of a Feather" - Billie Eilish

"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan

Melhor performance pop em dupla ou grupo

"Us" - Gracie Abrams feat. Taylor Swift

"Levii's Jeans" - Beyoncé feat. Post Malone

"Guess" - Charli xcx & Billie Eilish

"The Boy Is Mine" - Ariana Grande, Brandy & Monica

"Die With a Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

Melhor gravação de dance/pop

"Make You Mine" - Madison Beer

"Von Dutch" - Charli XCX

"L'Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]" - Billie Eilish

"Yes, And?" - Ariana Grande

"Got Me Started" - Troye Sivan

Melhor álbum de rock

"Happiness Bastards" - The Black Crowes

"Romance" - Fontaines D.C.

"Saviors" - Green Day

"TANGK" - Idles

"Dark Matter" - Pearl Jam

"Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

"No Name" - Jack White

Melhor álbum de R&B

"11:11 (Deluxe)" - Chris Brown

"Vantablack" - Lalah Hathaway

"Revenge" - Muni Long

"Algorithm" - Lucky Daye

"Coming Home" - Usher

Melhor álbum pop latino

"Funk Generation," Anitta

"El Viaje," Luis Fonsi

"García," Kany García

"Las Mujeres Ya No Lloran," Shakira

"Orquídeas," Kali Uchis