Em novo documentário, funcionários de P. Diddy dizem ter presenciado abusos

Estreia na Max neste sábado (1) a série documental "A Queda de P. Diddy", com novos depoimentos sobre as acusações contra o músico.

Novas revelações

O documentário tem depoimentos de ex-funcionários de Diddy. A chef de cozinha Jourdan Cha'Taun, o segurança Roger Bonds e a maquiadora Mylah Morales relataram ter visto abusos de P. Diddy contra Cassie Ventura — a ex-namorada foi uma das primeiras a processar o músico por abuso sexual. Em maio, a CNN divulgou um vídeo de P. Diddy agredindo Cassie Ventura num hotel em Los Angeles.

Os funcionários dizem ter presenciado outras agressões. O segurança diz que, em uma ocasião, tentou separar uma briga dos dois colocando-os dentro do carro, mas as agressões continuaram enquanto ele dirigia. Em uma conversa com a chef de cozinha, ele disse que acreditava que P. Diddy mataria a namorada. Cha'Taun afirma que, quando Diddy descobriu que eles falavam sobre o assunto, o músico ameaçou "acabar com ela".

O segurança diz ter indícios de que Diddy obrigava a namorada a participar dos "freak-offs". No documentário, Roger Bonds diz que via muitos homens circulando pelo quarto de hotel de Diddy e Ventura: "Eu vi coisas questionáveis, mas nunca soube exatamente o que estava acontecendo".

Outra ex-namorada também se pronunciou no documentário. Kat Pasion, que teve um relacionamento breve com Diddy após o término com Ventura, diz ter sido estuprada pelo rapper em 2021. Ela afirma que, durante o relacionamento, eles assistiram juntos a um documentário sobre R. Kelly, outro músico condenado por abuso sexual, pornografia infantil e outros crimes. Segundo ela, Diddy disse: "Todos temos um pouco de R. Kelly".

Thalia Graves, que abriu um processo contra Diddy em 2023, explicou sua denúncia. Ela relata que foi amarrada e estuprada pelo músico num estúdio em 2001, mas na época não quis se pronunciar: "Eu não queria morrer. Fiquei com medo não só pela minha vida, mas também que meus pais descobrissem. E não queria ir à polícia porque estava no meio de uma briga judicial pela guarda dos meus filhos". Em 2023, no entanto, ela descobriu que o crime havia sido filmado e compartilhado com outras pessoas — por isso, decidiu processar Diddy.

A defesa de P. Diddy criticou o documentário. Em comunicado enviado ao Hollywood Reporter, os advogados afirmam: "Esses documentários estão correndo para ganhar dinheiro no circo midiático ao redor do Sr. Combs. Os produtores não deram tempo ou detalhes suficientes para que os representantes dele analisassem as alegações infundadas, muitas delas de fontes anônimas cujos relatos não têm contexto".