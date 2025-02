'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 3/2 a 7/2

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 3 de fevereiro

Para se despedir de Laércio, Pilar deixa de embarcar no trem para sua cidade natal; a professora passa um dia divertido com o pai de Gabriel. Laércio aconselha Pilar a seguir seu coração e não ir embora de Milagres. Após as crianças sujarem a roupa de Norma, a diretora usa um vestido emprestado de Dalete. Felipe e Rui tratam Norma como se fosse Dalete e pedem comida. Depois das reclamações dos pais, Norma deseja recontratar Pilar. Betina e Cristina aprontam com Thomas; o rapaz explica seus comportamentos por conta de um trauma e é perdoado pelas meninas.

Terça-feira, 4 de fevereiro

No colégio, Pilar diz a Norma que não gostou da forma como a diretora falou com ela; Norma alega que só está a admitindo por conta dos pais dos alunos. Gabriel recebe a notícia que Laércio, seu pai, faleceu. Pilar revela a Gabriel que esteve com Laércio e que ele estava muito feliz. Elisa foge do colégio. As crianças preparam surpresa para confortar Gabriel. Thomas volta a trabalhar com Goma.

Quarta-feira, 5 de fevereiro

Gabriel se emociona com o carinho dos alunos; Felipe chora por não compreender a morte. Betina e Cristina se demitem do pet shop. Norma consegue aprovação do promotor de justiça para que Shirley e Wanda tenham os cargos de detetives cassados e deixa o documento na porta delas. Elisa retorna ao colégio depois de uma aventura. Goma inicia um novo empreendimento, o Lolimóvel, uma loja ambulante, que se instala na mesma área da Tenditudo, loja móvel de Fafá.

Quinta-feira, 6 de fevereiro

Fafá acha um absurdo Goma ocupar e disputar o mesmo tipo de negócio com ela. Betina e Cristina começam a trabalhar na Lolipopus, mas não gostam do serviço relaxado de Thomas. Shirley e Wanda ficam incomodadas por não poderem trabalhar. César provoca meninas com uma nova oportunidade no pet shop e Betina não resiste. Lavínia quer descobrir quem sumiu com as canetinhas dela.

Sexta-feira, 7 de fevereiro

Cristina comenta com Thomas que o namoro dele com Betina estragou a amizade entre eles. Por magoar Fafá, Goma decide desistir do Lolimóvel. Lavínia rasga o desenho que Isadora fez para Gabriel, e o professor fica sabendo. Após sumiço de Isadora, Norma pede ao promotor para revogar a cassação da licença de Shirley e Wanda, para que elas possam procurar a neta.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.