Zoë Saldaña rompe silêncio sobre polêmica de Karla Sofía: 'Me entristece'

Zoë Saldaña rompeu o silêncio e lamentou as falas preconceituosas de Karla Sofía Gáscon, sua parceira de cena em "Emília Pérez".

O que aconteceu

Saldaña disse lamentar as falas de Gáscon em ataques ao Islã, sul-coreanos, chineses, às políticas de diversidades do Oscar e até mesmo à Selena Gomez, com quem atuou em "Emília Pérez". "Isso me deixa muito triste, porque eu não apoio [isso], e não tenho nenhuma tolerância para qualquer retórica negativa contra pessoas de qualquer grupo", declarou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (31).

A atriz destacou que "Emília Pérez" é um filme sobre "inclusão e equidade". "Me entristece que estamos tendo que enfrentar esse retrocesso agora. Mas fico feliz que todos vocês estão aqui e ainda estão apoiando 'Emilia', porque a mensagem que esse filme traz é tão poderosa e a mudança que ele pode gerar para comunidades marginalizadas, dia após dia, é importante".

Sem citar Gáscon, Saldaña destacou que o filme que elas fizeram juntas prega o amor e o respeito mútuos. "Tudo o que posso atestar é que todos nós nos reunimos para contar essa história, nos reunimos por amor, respeito e curiosidade, e continuaremos a espalhar essa mensagem. Isso é tudo o que podemos dizer agora".

Zoë Saldaña foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2025 por sua atuação em "Emília Pérez". O filme liderou as indicações ao Oscar deste ano, inclusive nas categorias principais de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz para Karla Sofía Gáscon.

Karla Sofía desativou o X

A protagonista de "Emilia Pérez" apagou sua conta na plataforma após postagens antigas e polêmicos viralizarem. Depois de deletar o perfil na rede social, Gascón enviou uma declaração ao The Hollywood Reporter em que disse ser alvo de uma "campanha de ódio e desinformação", que tem afetado a ela e sua família.

Gáscon disse ter recebido ameaça de morte. "Fui ameaçada de morte, insultada, abusada e assediada até a exaustão. Tenho uma filha maravilhosa para proteger, que amo loucamente e que me apoia em tudo".

Atriz pediu desculpas pelas declarações polêmicas e disse que as falas foram trazidas à tona para afundá-la. "Está claro que há algo muito obscuro por trás disso [...] Expressei minha opinião sobre todas as coisas que me tocaram, muitas vezes errônea, mas que mudou ao longo da minha própria experiência. Sempre usei minhas redes sociais como um diário. Às vezes, nem tenho consciência de ter escrito algo negativo".