Vitória Strada chora após ser alvo no BBB 25: 'Tenho muito medo'

Após receber mais uma vez a pulseira de Mira do Líder (pela 2ª semana consecutiva e ter sido indicada num Contragolpe anteriormente), Vitória Strada chorou na área externa da casa do BBB 25 (Globo) e desabafou com Thamiris e Mateus.

O que aconteceu

A atriz desabafou sobre a forma que as pessoas a enxergam enquanto Camarote. "Nunca questiono quando ninguém fala disso. Não quero questionar sonho de ninguém, mas às vezes só dói, cansa. Eu tenho uma crença ruim de nunca me sentir boa o suficiente. Eu caio nesse lugar de que devia ser mais legal."

Tenho muito medo de ser uma pessoa... sei lá. Não me sinto primeira escolha de ninguém . Vitória Strada

Thamiris tentou apoiar a amiga. "O que elas pensam sobre você não é um problema seu. É delas."

Vitória continuou desabafando. "Vim com tanto medo de ser vista como a menina que é atriz, que sinto que as pessoas não me dão tanto abertura."

A atriz lamentou. "O jogo vai se dividir e vou continuar sendo alvo."