Sexo com namorado da irmã, vibrador para filha: polêmicas de Claudia Raia

Claudia Raia, 58, surpreendeu os fãs ao revelar que possui uma coleção de vibradores. Em entrevista a um programa da TV de Portugal, a atriz disse ser dona de 17 brinquedinhos eróticos, que ela usa para apimentar a relação com o marido, Jarbas Homem de Mello, ou para se satisfazer sozinha.

Essa não foi a primeira vez que Raia abriu o jogo sobre sua intimidade. Em diversas entrevistas, a famosa contou detalhes de sua vida sexual, que continua bastante ativa, como o fato de ter perdido a virgindade com o namorado de sua irmã e de ser adepta de fetiches.

Masturbação e libido

Defensora da masturbação. Quando esteve no programa "Bem Juntinhos", do GNT, Claudia Raia disse que a masturbação é importante para que as pessoas possam se descobrir, encontrar seus pontos mais erógenos e, dessa forma, melhorar o desempenho sexual na hora H. Conforme a artista, uma boa dica na hora de se tocar é fazer uso de brinquedinhos.

Menopausa não diminuiu sua libido. Na atração, Raia, ao ser questionada por Fernanda Lima se o casamento tende a diminuir a libido, foi enfática ao dizer que não, pois os anos de companheirismo permitem um melhor conhecimento mútuo, reciprocidade, inclusive na cama. Porém, ressaltou, "é preciso ficar atento com o dia a dia para não cair na mesmice e ir se perdendo na frequência".

Cláudia Raia fez revelações íntimas Imagem: Mari Pekin/UOL

'Transarina'

Claudia Raia já descreveu a si mesma como uma "transarina" e é a prova de que a libido não diminui na menopausa, tema que, aliás, ela considera um tabu, "um assunto que as pessoas desconhecem". No entanto, apesar de ser tabu na sociedade, Claudia defende que a menopausa seja abordada de forma clara e direta para que possa ser desmistificada.

Quem se incomoda em ver uma mulher livre se incomoda também ao vê-la falando abertamente sobre esse assunto. O problema é que se a gente não falar, vamos continuar perpetuando mitos que só atrasam a vida das mulheres.

-- Claudia Raia em artigo publicado na revista Vogue

Educação sexual dos filhos

Claudia Raia e a filha, Sophia Imagem: Reprodução/Instagram

Raia também é sem tabu na criação dos filhos. Quando esteve no programa Surubaum, ela contou que seu primeiro filho, Enzo, tinha uma placa para sinalizar quando estava se masturbando. A ideia surgiu da própria Claudia, para que o filho tivesse sua privacidade sem ser incomodado.

Enzo se trancava no quarto, e eu falava: 'meu filho, olha aqui: eu sei o que você está fazendo, é uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu? Vamos arranjar um código'[...] Veio ele com uma plaquinha de 'Sex in progress' ['sexo em progresso' em tradução literal]. Ele acendia a plaquinha, ninguém entrava. Era uma maneira de saber que ele estava ocupado, e tudo bem.

Vibrador para a filha, Sophia. "Quando ela fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'vá se investigar, vai saber do que você gosta'". A orientação causou polêmica e deu muito o que falar nas redes.

Com meus filhos, a vida inteira sempre normalizei a masturbação. Entreguei um vibrador na mão da Sophia e falei: 'filha, vai se investigar, vai ver o que você gosta. Você só vai poder pedir para um homem o que você gosta se você souber o que você gosta'.

Perda virgindade

Raia revelou que perdeu a virgindade com o então namorado de sua irmã. Segundo a atriz contou durante participações em podcasts, o rapaz era bailarino e eles costumavam dançar juntos. Foi quando ela se apaixonou por ele.

Foi incrível [a primeira vez]. Foi com o namorado da minha irmã. É porque ele era bailarino, ele dançava comigo e eu me apaixonei. E ela nem dava muita bola para ele, namorava porque não tinha mais o que fazer. E aí foi horrível, eu não faria isso de novo. Foi horrível com ela, mas foi maravilhoso com ele.

Claudia Raia em foto publicada no Instagram tirada pelo amigo Alê de Souza Imagem: Reprodução / Instagram

Sexo anal

Atriz não curte sexo anal. À revista Ela, Claudia Raia afirmou que não curte fazer anal e que não se sente na obrigação de fazer algo que não gosta só para agradar outra pessoa. Segundo a atriz, com a maturidade ela aprendeu a discernir entre aquilo que lhe dá prazer e o que não dá.

Por que não posso falar sobre sexo anal, por exemplo, algo que incomoda tanta gente? O homem vai lá e quer te obrigar a dar o c*. Não gosto, dá licença? Porra! Por que tenho que fazer algo que detesto para agradar alguém? Com a maturidade, descobri que posso dizer do que gosto e não gosto — na verdade, sempre disse, mas o feminismo veio para reforçar isso.

Fantasias sexuais

Claudia Raia é adepta de fetiches para esquentar a relação. No entanto, ela brincou que nem sempre a brincadeira erótica sai como planejado, e relatou que já se fantasiou de enfermeira, mas a fantasia provocou risos em seu parceiro. O motivo: a mãe do rapaz trabalhava como enfermeira. Depois disso, os dois não tiveram mais nada.

Já tive vários fetiches e todos não deram certo, porque sou muito intensa. Acho que essa coisa de ser comediante me atrapalha um pouco. Vou fazendo a sexy, mas é essa a vida da mulher engraçada. Uma vez eu vim de enfermeira. Fiz até coreografia, porque sou dessas. Parei lá na porta, e ele caiu na risada. Peguei a minha bolsa e fui embora.

Raia integra o time de famosos que têm fetiche por pés. Em entrevista ao programa "Rock a 3", da rádio Kiss FM, a artista relatou que certa vez, quando foi transar com um cara, ela fingiu desmaio ao olhar para os pés do rapaz e ficar incomodada com o que viu.