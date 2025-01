Sabina Simonato diz como será nova rotina à frente do 'Bom Dia São Paulo' e do 'Bom Dia Sábado'

Sabina Simonato falou sobre a sua nova rotina como apresentadora do Bom dia São Paulo a partir desta sexta-feira, 31, e do Bom dia Sábado, a partir do dia 1º de fevereiro. Ela assumiu o jornal matinal paulista interinamente após Rodrigo Bocardi ser demitido da Globo na última quinta-feira, 30.

A jornalista falou sobre o assunto com Ana Maria Braga no Mais Você desta sexta-feira. Marcelo Pereira, que apresentará o Bom dia Sábado com ela, também estava no programa.

"Eu continuo no Bom Dia São Paulo normal de segunda à sexta, das 6h às 8h30. Está tudo em ordem lá em casa, sabe? Está ajeitado, por que ao longo da semana eu saio bem cedo aqui da TV. Então o jornal acaba, eu tenho um bloco ali no Bom Dia Brasil às 9h30, tenho uma reunião de pauta... 10h e pouco eu já estou indo para casa", explicou Sabina.

A jornalista ainda falou sobre a rotina com Sophia, sua filha de três anos com Evandro Gandolfi. "É dureza, viu? Ela dorme umas 20h30 e aí umas 3 horas da manhã estou de pé."