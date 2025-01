Perfil do Oscar segue Torres e Moore, mas não Karla Sofía Gascón; entenda

O perfil oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, entidade responsável pelo Oscar, segue os perfis das atrizes indicadas na categoria de Melhor Atriz neste ano, mas não Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emília Pérez", filme com mais indicações à cerimônia neste ano.

O que aconteceu

Academia segue os perfis de Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui"), Demi Moore ("A Substância") e Cynthia Erivo ("Wicked"). A estrela de "Anora", Mikey Madison, não tem perfil oficial no Instagram, apenas páginas de fãs, por isso a entidade do Oscar não a segue.

Oscar, no entanto, não segue Karla Sofía. Rumores indicam que a Academia seguia a atriz espanhola, mas parou de segui-la após postagens preconceituosas feitas por Gáscon no X, em que ela faz ataques contra o Islã, sul-coreanos, chineses, às políticas de diversidades do Oscar e até mesmo à Selena Gomez, com quem atuou em "Emília Pérez".

Ao procurar pelo nome de Karla em quem a Academia segue, ela não aparece. A Academia, no entanto, continua segue as demais indicadas a Melhor Atriz neste ano, e inclusive indicados em outras categorias, como Zoë Saldaña e Ariana Grandes, indicadas a Melhor Atriz Coadjuvante por suas atuações em "Emília Pérez" e "Wicked", respectivamente.

Gáscon segue elegível para vencer a estatueta. O fato de a Academia não seguir o perfil da atriz não significa que ela está fora da corrida pelo título de Melhor Atriz da principal premiação de cinema do mundo.

Karla Sofía desativou X

A protagonista de "Emilia Pérez" apagou sua conta na plataforma após postagens antigas e polêmicos viralizarem. Depois de deletar o perfil na rede social, Gascón enviou uma declaração ao The Hollywood Reporter em que disse ser alvo de uma "campanha de ódio e desinformação", que tem afetado a ela e sua família.

Gáscon disse ter recebido ameaça de morte. "Fui ameaçada de morte, insultada, abusada e assediada até a exaustão. Tenho uma filha maravilhosa para proteger, que amo loucamente e que me apoia em tudo".

Atriz pediu desculpas pelas declarações polêmicas e disse que as falas foram trazidas à tona para afundá-la. "Está claro que há algo muito obscuro por trás disso [...] Expressei minha opinião sobre todas as coisas que me tocaram, muitas vezes errônea, mas que mudou ao longo da minha própria experiência. Sempre usei minhas redes sociais como um diário. Às vezes, nem tenho consciência de ter escrito algo negativo".