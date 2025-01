Perfil de Aline repudia machismo de brother: 'Extremamente desrespeitoso'

O perfil de Aline do BBB 25 (Globo) repudiou falas de outros dois brothers na madrugada desta sexta-feira (31).

O que aconteceu

Durante a Prova do Líder, Gabriel e João Gabriel especularam quem Diogo levaria para o VIP, caso vencesse o desafio.

João então comentou a possibilidade do brother levar Aline, quem ele beijou na festa desta quarta-feira (29). "O que uma b*cet* não faz?", questionou.

Gabriel ainda disse que o brother estaria "pensando com a cabeça do pa*".

O perfil de Aline repudiou a cena. "Se Diogo ganhar e decidir levar Aline para o VIP, será por conta da relação que eles construíram, e ninguém tem o direito de reduzir essa escolha, muito menos de forma tão ofensiva, tratando Aline como se fosse apenas um objeto".

Aline, assim como todas as mulheres, merece respeito. Permitir esse tipo de fala é inaceitável e reforça uma postura extremamente desrespeitosa, que repudiamos veementemente . Perfil de Aline Patriarca no X

